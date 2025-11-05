Fortinet Программный инженер Зарплаты в India

Компенсация Программный инженер in India в Fortinet составляет от ₹3.07M за year для P2 до ₹10.56M за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.63M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия P1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Посмотреть 2 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Fortinet ?

