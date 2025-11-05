Каталог компаний
Fortinet
Fortinet Программный инженер Зарплаты в Greater Ottawa Area

Компенсация Программный инженер in Greater Ottawa Area в Fortinet составляет от CA$96.8K за year для P1 до CA$184K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Ottawa Area составляет CA$108K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

QA-инженер

Продакшн-инженер

DevOps-инженер

Веб-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Fortinet in Greater Ottawa Area составляет CA$183,576 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fortinet для позиции Программный инженер in Greater Ottawa Area составляет CA$103,890.

