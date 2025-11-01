Каталог компаний
Foodee
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Foodee Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Canada в Foodee составляет CA$80.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Foodee. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Общая сумма в год
CA$80.9K
Уровень
L1
Оклад
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
0-1 Лет
Какие карьерные уровни в Foodee?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Foodee in Canada составляет CA$152,914 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Foodee для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$80,872.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Foodee не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Spotify
  • Uber
  • Lyft
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы