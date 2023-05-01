Справочник компаний
Fluke
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Fluke Зарплаты

Диапазон зарплат Fluke варьируется от $13,236 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $222,063 для Отдел кадров на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Fluke. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Отдел кадров
$222K
Инженер-механик
$111K
Дизайнер продукта
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Менеджер по продукту
$183K
Руководитель проекта
$137K
Инженер-программист
$109K
Руководитель отдела разработки
$216K
Технический руководитель программы
$109K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Fluke, — это Отдел кадров at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $222,063. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Fluke, составляет $124,055.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Fluke

Связанные компании

  • Apple
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snap
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы