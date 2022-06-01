Каталог компаний
Fluidra Зарплаты

Зарплата Fluidra варьируется от $49,668 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $217,260 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fluidra. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $59.9K
Управление персоналом
$145K
Маркетинг
$59.6K

Продуктовый дизайнер
$166K
Рекрутер
$143K
Инженер-программист
$49.7K
Архитектор решений
$217K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Fluidra is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

