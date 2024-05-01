Florida Blue Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Florida Blue варьируется от $66,500 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $151,900 для Cybersecurity Analyst в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Florida Blue. Последнее обновление: 10/18/2025

Инженер-программист
Median $115K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
Median $66.5K
Актуарий
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данных
$106K
Специалист по данным
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Архитектор решений
$131K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Florida Blue — Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $151,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Florida Blue составляет $112,775.

Другие ресурсы