Каталог компаний
Flagstar Ban
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • IT-специалист

  • Все зарплаты IT-специалист

Flagstar Ban IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Flagstar Ban составляет от $89.1K до $130K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Flagstar Ban. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$102K - $117K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$89.1K$102K$117K$130K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще IT-специалист заявок в Flagstar Ban чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Flagstar Ban?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные IT-специалист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Flagstar Ban составляет $129,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Flagstar Ban для позиции IT-специалист составляет $89,100.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Flagstar Ban не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • Flipkart
  • PayPal
  • Roblox
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/flagstar-ban/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.