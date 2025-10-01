Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Tel Aviv Metropolitan Area в Fiverr составляет ₪508K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fiverr. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪508K
Уровень
hidden
Оклад
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Бонус
₪0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Fiverr?

₪560K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area составляет ₪640,011 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fiverr для позиции Инженер-программист in Tel Aviv Metropolitan Area составляет ₪489,826.

Другие ресурсы