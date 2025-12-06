Каталог компаний
Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in Pakistan в Fiverr составляет от PKR 233K до PKR 332K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fiverr. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$940 - $1.1K
Pakistan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$830$940$1.1K$1.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Fiverr?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Fiverr in Pakistan составляет PKR 331,883 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fiverr для позиции Продукт-дизайнер in Pakistan составляет PKR 233,443.

Другие ресурсы

