Каталог компаний
Fiverr
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Копирайтер

  • Все зарплаты Копирайтер

Fiverr Копирайтер Зарплаты

Средняя общая компенсация Копирайтер in United States в Fiverr составляет от $82K до $117K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fiverr. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$94K - $110K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$82K$94K$110K$117K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Копирайтер заявок в Fiverr чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Fiverr?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Копирайтер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Копирайтер в Fiverr in United States составляет $117,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fiverr для позиции Копирайтер in United States составляет $82,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fiverr не найдены

Похожие компании

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/copywriter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.