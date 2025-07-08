Каталог компаний
Firework
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Firework Зарплаты

Зарплата Firework варьируется от $149,250 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $246,225 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Firework. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $205K
Развитие бизнеса
$246K
Успех клиентов
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Продуктовый менеджер
$149K
Менеджер по разработке ПО
$239K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Firework Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Firework — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $246,225. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Firework составляет $205,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Firework не найдены

Похожие компании

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Все компании ➜

Другие ресурсы