Fireblocks
Fireblocks Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in Israel в Fireblocks составляет от ₪717K до ₪982K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fireblocks. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$231K - $274K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$213K$231K$274K$291K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fireblocks Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Fireblocks in Israel составляет ₪982,031 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fireblocks для позиции Менеджер по разработке ПО in Israel составляет ₪717,310.

