Каталог компаний
Fireblocks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Fireblocks Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Israel в Fireblocks составляет ₪531K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fireblocks. Последнее обновление: 12/7/2025

Медианный пакет
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
$158K
Уровень
L3
Оклад
$158K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Fireblocks?
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fireblocks Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Fireblocks in Israel составляет ₪816,760 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fireblocks для позиции Программный инженер in Israel составляет ₪524,740.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fireblocks не найдены

Похожие компании

  • Amazon
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.