Каталог компаний
Fireblocks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер по продажам

  • Все зарплаты Инженер по продажам

Fireblocks Инженер по продажам Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер по продажам in United States в Fireblocks составляет от $227K до $322K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fireblocks. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$258K - $305K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$227K$258K$305K$322K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Инженер по продажам заявок в Fireblocks чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fireblocks Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер по продажам предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по продажам в Fireblocks in United States составляет $322,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fireblocks для позиции Инженер по продажам in United States составляет $226,800.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fireblocks не найдены

Похожие компании

  • Amazon
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.