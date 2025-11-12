Каталог компаний
Fidelity Investments
Fidelity Investments QA-инженер Зарплаты в United States

Компенсация QA-инженер in United States в Fidelity Investments составляет от $93.1K за year для L3 до $149K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $135K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
Software Engineer
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
Senior Software Engineer
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
Principal Software Engineer
$149K
$140K
$0
$8.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для QA-инженер в Fidelity Investments in United States составляет $154,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fidelity Investments для позиции QA-инженер in United States составляет $135,000.

Другие ресурсы