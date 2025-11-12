Fidelity Investments Full-Stack разработчик Зарплаты в New York City Area

Компенсация Full-Stack разработчик in New York City Area в Fidelity Investments составляет от $108K за year для L4 до $161K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $129K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия L3 Associate Software Engineer ( Начальный уровень ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Software Engineer $108K $98.2K $2.1K $7.4K L5 Senior Software Engineer $161K $130K $6K $25.7K L6 Principal Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Посмотреть 3 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Fidelity Investments ?

