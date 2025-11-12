Компенсация Full-Stack разработчик in Greater Dallas Area в Fidelity Investments составляет от $89.9K за year для L3 до $219K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Dallas Area составляет $96.5K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)