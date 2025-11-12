Компенсация Backend-разработчик in United States в Fidelity Investments составляет от $86.8K за year для L3 до $218K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $143K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)