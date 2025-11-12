Компенсация Backend-разработчик in Raleigh-Durham Area в Fidelity Investments составляет от $97.9K за year для L3 до $180K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Raleigh-Durham Area составляет $143K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
$97.9K
$84.9K
$3.8K
$9.3K
L4
$107K
$93.2K
$2.7K
$11.1K
L5
$143K
$122K
$2.7K
$17.6K
L6
$177K
$138K
$2.3K
$36.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)