Компенсация Backend-разработчик in Ireland в Fidelity Investments составляет от €59.5K за year для L4 до €106K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Ireland составляет €74.7K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)