Компенсация Backend-разработчик in India в Fidelity Investments составляет от ₹1.36M за year для L3 до ₹4.71M за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.92M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidelity Investments. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)