Каталог компаний
Fidel API
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

Fidel API Продукт-менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-менеджер in Portugal в Fidel API составляет от €58.9K до €82.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fidel API. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$73.7K - $89.3K
Portugal
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$68K$73.7K$89.3K$95K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Продукт-менеджер заявок в Fidel API чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Fidel API?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Fidel API in Portugal составляет €82,278 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fidel API для позиции Продукт-менеджер in Portugal составляет €58,871.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fidel API не найдены

Похожие компании

  • Facebook
  • SoFi
  • Intuit
  • Apple
  • Stripe
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fidel-api/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.