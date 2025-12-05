Каталог компаний
Fictiv
  • Зарплаты
  • Менеджер технических программ

  • Все зарплаты Менеджер технических программ

Fictiv Менеджер технических программ Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер технических программ in United States в Fictiv составляет $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fictiv. Последнее обновление: 12/5/2025

Медианный пакет
company icon
Fictiv
Technical Project Manager
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$110K
Уровень
Senior
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Fictiv?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Fictiv in United States составляет $166,720 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fictiv для позиции Менеджер технических программ in United States составляет $110,000.

Другие ресурсы

