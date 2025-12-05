Каталог компаний
Fictiv
Fictiv Инженер-механик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-механик in United States в Fictiv составляет от $93.5K до $128K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fictiv. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$100K - $121K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$93.5K$100K$121K$128K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Fictiv?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Fictiv in United States составляет $127,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fictiv для позиции Инженер-механик in United States составляет $93,500.

