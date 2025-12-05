Каталог компаний
Fictiv
Fictiv Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в Fictiv составляет от $119K до $167K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fictiv. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$129K - $150K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$119K$129K$150K$167K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Fictiv?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Fictiv in United States составляет $166,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fictiv для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $119,000.

