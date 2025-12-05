Каталог компаний
FFL Partners
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дизайнер одежды

  • Все зарплаты Дизайнер одежды

FFL Partners Дизайнер одежды Зарплаты

Средняя общая компенсация Дизайнер одежды in United States в FFL Partners составляет от $104K до $148K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах FFL Partners. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$118K - $135K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$104K$118K$135K$148K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Дизайнер одежды заявок в FFL Partners чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в FFL Partners?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дизайнер одежды предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дизайнер одежды в FFL Partners in United States составляет $148,374 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FFL Partners для позиции Дизайнер одежды in United States составляет $104,364.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в FFL Partners не найдены

Похожие компании

  • Uber
  • Tesla
  • Microsoft
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ffl-partners/salaries/fashion-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.