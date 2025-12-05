Каталог компаний
Fever
Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Spain в Fever составляет от €22.6K до €32.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fever. Последнее обновление: 12/5/2025

$29.5K - $33.6K
Spain
Какие карьерные уровни в Fever?

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Fever in Spain составляет €32,105 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fever для позиции Проектный менеджер in Spain составляет €22,582.

