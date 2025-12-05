Каталог компаний
Fetch Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в Fetch составляет от $113K до $165K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fetch. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$130K - $148K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$113K$130K$148K$165K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fetch Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Архитектор данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Fetch in United States составляет $165,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fetch для позиции Архитектор решений in United States составляет $113,400.

