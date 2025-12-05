Каталог компаний
Ferrovial
  • Инженер-строитель

Ferrovial Инженер-строитель Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-строитель in Spain в Ferrovial составляет от €27.1K до €39.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ferrovial. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$35.5K - $41.2K
Spain
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Ferrovial?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-строитель в Ferrovial in Spain составляет €39,348 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ferrovial для позиции Инженер-строитель in Spain составляет €27,113.

