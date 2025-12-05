Каталог компаний
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in India в Ferns ‘N’ Petals составляет от ₹3.14M до ₹4.29M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ferns ‘N’ Petals. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$38.6K - $45.9K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Ferns ‘N’ Petals?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Ferns ‘N’ Petals in India составляет ₹4,292,835 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ferns ‘N’ Petals для позиции Программный инженер in India составляет ₹3,135,636.

