FDS Amplicare
FDS Amplicare Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in Bangladesh в FDS Amplicare составляет от BDT 305K до BDT 426K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах FDS Amplicare. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$2.7K - $3.3K
Bangladesh
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$2.5K$2.7K$3.3K$3.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в FDS Amplicare?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в FDS Amplicare in Bangladesh составляет BDT 426,053 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FDS Amplicare для позиции Бизнес-аналитик in Bangladesh составляет BDT 304,848.

Другие ресурсы

