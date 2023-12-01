Fastenal Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Fastenal варьируется от $18,199 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $120,600 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fastenal. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $20.7K

Фулстек-разработчик

Бухгалтер
$33.1K
Бизнес-аналитик
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Развитие бизнеса
$52.3K
Аналитик данных
$64.3K
Специалист по данным
$19K
ИТ-специалист
$18.2K
Продажи
$121K
Технический менеджер программ
$25.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Fastenal — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fastenal составляет $33,114.

Другие ресурсы