Fast Retailing
Fast Retailing Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in China в Fast Retailing составляет от CN¥1.15M до CN¥1.57M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fast Retailing. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$175K - $207K
China
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$161K$175K$207K$221K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Fast Retailing?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Fast Retailing in China составляет CN¥1,572,693 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fast Retailing для позиции Менеджер по разработке ПО in China составляет CN¥1,148,749.

