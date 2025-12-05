Каталог компаний
Fast Retailing
Fast Retailing IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Fast Retailing составляет от NT$1.09M до NT$1.58M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fast Retailing. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$40.5K - $47K
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Fast Retailing?

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Fast Retailing составляет NT$1,584,894 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fast Retailing для позиции IT-специалист составляет NT$1,092,112.

