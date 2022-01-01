Farfetch Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Farfetch варьируется от $22,689 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $198,900 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Farfetch. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Инженер данных

Продуктовый менеджер
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Аналитик данных
Median $37.7K

Маркетинг
Median $105K
Менеджер проектов
Median $39.9K
Менеджер по разработке ПО
Median $69.8K
Бизнес-аналитик
$111K
Копирайтер
$22.7K
Обслуживание клиентов
$75.4K
Менеджер по работе с данными
$77.9K
Специалист по данным
$199K
Финансовый аналитик
$54.2K
Управление персоналом
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Рекрутер
$85.4K
Архитектор решений
$79.4K
UX-исследователь
$47.9K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Farfetch RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Farfetch — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $198,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Farfetch составляет $54,174.

Другие ресурсы