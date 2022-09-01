Каталог компаний
Fandom
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Fandom Зарплаты

Зарплата Fandom варьируется от $60,775 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $90,545 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fandom. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $60.8K
Аналитик данных
$90.5K
Менеджер по разработке ПО
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Доверие и безопасность
$74.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Fandom، Аналитик данных at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $90,545 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Fandom برابر $82,095 است.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fandom не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Все компании ➜

Другие ресурсы