Fanatics Зарплаты

Зарплата Fanatics варьируется от $7,881 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $305,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fanatics. Последнее обновление: 10/18/2025

Инженер-программист
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $210K
Менеджер по разработке ПО
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Руководитель аппарата
Median $65K
Специалист по данным
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Аналитик данных
Median $131K
Административный помощник
$103K
Бизнес-аналитик
$7.9K
Менеджер по работе с данными
$164K
Управление персоналом
$163K
Продуктовый дизайнер
$151K
Рекрутер
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Технический менеджер программ
$238K
UX-исследователь
$125K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fanatics Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Fanatics — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $305,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fanatics составляет $156,975.

Другие ресурсы