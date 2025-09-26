Каталог компаний
Facet Wealth
Facet Wealth Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Facet Wealth составляет $172K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Facet Wealth. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
$172K
Уровень
Senior
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Facet Wealth?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Facet Wealth in United States составляет $182,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Facet Wealth для позиции Инженер-программист in United States составляет $158,000.

