  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

F5 Networks Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in United States в F5 Networks составляет $276K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F5 Networks. Последнее обновление: 9/21/2025

Медианный пакет
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Общая сумма в год
$276K
Уровень
hidden
Оклад
$220K
Stock (/yr)
$35K
Бонус
$21K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Архитектор облачной безопасности

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в F5 Networks in United States составляет $471,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в F5 Networks для позиции Архитектор решений in United States составляет $255,000.

