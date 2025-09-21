Каталог компаний
F5 Networks
F5 Networks Продуктовый дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в F5 Networks составляет $213K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F5 Networks. Последнее обновление: 9/21/2025

Медианный пакет
company icon
F5 Networks
Product Designer
hidden
Общая сумма в год
$213K
Уровень
hidden
Оклад
$180K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$18K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в F5 Networks?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый дизайнер at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $248,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Продуктовый дизайнер role in United States is $202,000.

Другие ресурсы