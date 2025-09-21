Каталог компаний
F5 Networks
  • Финансовый аналитик

  • Все зарплаты Финансовый аналитик

F5 Networks Финансовый аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in United States в F5 Networks составляет от $95.9K до $134K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F5 Networks. Последнее обновление: 9/21/2025

Средняя общая компенсация

$104K - $126K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$95.9K$104K$126K$134K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Финансовый аналитик at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $133,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Финансовый аналитик role in United States is $95,865.

