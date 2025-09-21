Каталог компаний
F5 Networks
F5 Networks Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в F5 Networks составляет от $87.2K до $124K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F5 Networks. Последнее обновление: 9/21/2025

Средняя общая компенсация

$98.7K - $112K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$87.2K$98.7K$112K$124K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в F5 Networks in United States составляет $123,900 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в F5 Networks для позиции Аналитик данных in United States составляет $87,150.

