F-Secure Программный инженер Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Bengaluru в F-Secure составляет ₹3.85M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F-Secure. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.85M
Уровень
L3
Оклад
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в F-Secure in Greater Bengaluru составляет ₹3,989,230 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в F-Secure для позиции Программный инженер in Greater Bengaluru составляет ₹3,849,054.

