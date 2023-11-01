Каталог компаний
Eyeota
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Eyeota Зарплаты

Зарплата Eyeota варьируется от $84,460 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $100,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Eyeota. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $100K
Специалист по данным
$84.5K
Продуктовый дизайнер
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Eyeota — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $100,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Eyeota составляет $85,425.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Eyeota не найдены

Похожие компании

  • Netflix
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Apple
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы