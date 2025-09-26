Компенсация Инженер-программист in United States в ExxonMobil составляет от $101K за year для CL22 до $230K за year для CL27. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ExxonMobil. Последнее обновление: 9/26/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность