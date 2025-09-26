Каталог компаний
ExxonMobil
ExxonMobil Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в ExxonMobil составляет от $101K за year для CL22 до $230K за year для CL27. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ExxonMobil. Последнее обновление: 9/26/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
CL22
(Начальный уровень)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в ExxonMobil?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un Инженер-программист en ExxonMobil in United States tiene una compensación total anual de $258,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ExxonMobil para el puesto de Инженер-программист in United States es $180,000.

