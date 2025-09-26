Компенсация Специалист по данным in United States в ExxonMobil составляет от $124K за year для CL23 до $281K за year для CL27. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $210K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ExxonMobil. Последнее обновление: 9/26/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
