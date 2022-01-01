ExxonMobil Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ExxonMobil варьируется от $1,547 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $290,000 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ExxonMobil. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-механик
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Инженер-программист
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Фулстек-разработчик

Научный сотрудник

Инженер-химик
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Технолог

Продуктовый менеджер
CL24 $126K
CL26 $197K
Менеджер проектов
CL23 $118K
CL27 $214K
Технический менеджер программ
CL26 $182K
CL28 $290K
Развитие бизнеса
Median $200K
Специалист по данным
Median $35.8K
ИТ-специалист
Median $108K
Маркетинг
Median $237K
Инженер-аппаратчик
Median $140K
Продуктовый дизайнер
Median $120K
Инженер-строитель
Median $231K
Бухгалтер
$17.6K
Биомедицинский инженер
$136K
Бизнес-операции
$114K
Менеджер бизнес-операций
$139K
Бизнес-аналитик
$1.5K
Инженер по управлению
$171K
Аналитик данных
$26K
Инженер-электрик
$164K
Финансовый аналитик
$18.4K
Инженер-геолог
$169K
Управление персоналом
$3.5K
Консультант по управлению
$38.8K
Маркетинговые операции
$149K
Менеджер программ
$181K
Продажи
$93.5K
Аналитик кибербезопасности
$115K
Архитектор решений
$43.1K
Часто задаваемые вопросы

Den højest betalte rolle rapporteret hos ExxonMobil er Технический менеджер программ at the CL28 level med en årlig samlet kompensation på $290,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ExxonMobil er $134,342.

Другие ресурсы