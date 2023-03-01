Каталог компаний
Exxeta
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Exxeta Зарплаты

Зарплата Exxeta варьируется от $56,964 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $98,865 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Exxeta. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $57K
Продуктовый менеджер
Median $90.4K
Консультант по управлению
$98.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

A função com maior remuneração relatada na Exxeta é Консультант по управлению at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $98,865. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Exxeta é $90,376.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Exxeta не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Uber
  • Dropbox
  • Intuit
  • Facebook
  • Все компании ➜

Другие ресурсы