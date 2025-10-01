Каталог компаний
exadel
exadel Инженер-программист Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area в exadel составляет PLN 212K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах exadel. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 212K
Уровень
L3
Оклад
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в exadel?

PLN 600K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на PLN 113K+ (иногда PLN 1.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в exadel in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 274,175 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в exadel для позиции Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 212,136.

