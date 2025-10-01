Каталог компаний
exadel
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Uzbekistan

exadel Инженер-программист Зарплаты в Uzbekistan

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Uzbekistan в exadel составляет UZS 646.29M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах exadel. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Общая сумма в год
UZS 646.29M
Уровень
Senior
Оклад
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Бонус
UZS 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в exadel?

UZS 2B

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на UZS 375.75M+ (иногда UZS 3.76B+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в exadel in Uzbekistan составляет UZS 751,500,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в exadel для позиции Инженер-программист in Uzbekistan составляет UZS 646,290,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в exadel не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Все компании ➜

Другие ресурсы